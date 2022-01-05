أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، اليوم الأربعاء، إحراق ميليشيا الحوثي لأكثر من 40 منزلا في عدة قرى جنوب مدينة الحديدة.

وقال الإرياني - في تصريحات لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت) - إن تدمير الحوثيين منازل المواطنين في قرى (الطائف، مركوضة، الشجيرة، النخيلة) جنوب الحديدة يأتي امتدادًا لجريمة تدميرها آلاف المنازل في مختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتها، وتهجير أسرهم قسريا في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وطالب الإرياني الأمم المتحدة وبعثتها لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) ومنظمات حقوق الإنسان لإدانة واضحة وصريحة لهذه الجريمة التي تضاعف المعاناة الإنسانية للمدنيين في المحافظة، داعيًا إلى العمل على تصنيف ميليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية، وملاحقة قياداتها في المحاكم الدولية باعتبارهم "مجرمي حرب".