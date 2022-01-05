سفير السعودية لدى اليمن: ميليشيا الحوثي يزجون بشباب اليمن للموت على الجبهات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد السفير السعودي لدى اليمن والمشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، محمد آل جابر، أن ميليشيا الحوثي يزجون بشباب اليمن للموت على الجبهات بذريعة قتال أمريكا وإسرائيل.

وقال آل جابر، عبر حسابه بتويتر: "يختبئ قادة ميليشيا الحوثي في الكهوف وفي حارات صنعاء، ويحرضون على القتل والإرهاب ويأتمرون بأمر النظام الفارسي مثلهم مثل أبي رغال اللبناني، ويزجون بشباب اليمن للموت في الجبهات بذريعة قتال أمريكا وإسرائيل".

وتساءل السفير السعودي لدى اليمن قائلًا: "لماذا لا يقود الحوثي وقادته الجبهات مثل قادة العمالقة والمقاومة والجيش اليمني".

وأعلن مدير أمن محافظة شبوة اليمنية، العميد الركن عوض الدحبول، القبض على خلية تابعة للميلشيات الحوثية الإرهابية، كانت تخطط لزرع عبوات ناسفة لاستهداف قادة عسكريين.

وقال الدحبول في تصريحات لقناة "العربية" السعودية اليوم الأربعاء: "تم القبض على خلية حوثية في حوزتها أجهزة تنصت ومراقبة، والخلية كانت تعمل على رصد ومتابعة قادة عسكريين".

وأضاف: "الخلية الحوثية كانت تخطط لزرع عبوات ناسفة لاستهداف قادة عسكريين"، مؤكدًا أنه جارٍ التحقيق مع عناصر الخلية الحوثية وتأمين المحافظة.