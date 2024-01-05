التضخم في منطقة اليورو يرتفع مجددا في ديسمبر

أفاد مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) اليوم الجمعة، في إحصاء مبدئي بأن معدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) تسارع مجددا في ديسمبر لأول مرة منذ سبتمبر الماضي، حيث شهدت أسعار المستهلكين ارتفاعا بنسبة 2.9% على أساس سنوي.

وقدر يوروستات معدل التضخم السنوي في نوفمبر بـ2.4%، وهو أدنى مستوى منذ صيف 2021. وكان المحللون يتوقعون أن يشهد ديسمبر ارتفاعا في معدل التضخم.

وبلغ معدل التضخم على أساس شهري في ديسمبر 0.2%. وانخفض معدل التضخم في منطقة اليورو التي تضم 20 دولة على مدار 2023 بعدما بلغ ذروته عند مستوى قياسي وصل إلى 10.7% في خريف 2022.

وواصل مؤشر التضخم الرئيسي، الذي يستثنى أسعار الطاقة والغذاء، الهبوط، حيث سجل 3.4% في ديسمبر على أساس سنوي، بانخفاض من 3.6% في نوفمبر.