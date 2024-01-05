السجن لعامين بحق صاحبة متجر إيرانية لنشر صور بدون ارتداء الحجاب

ذكرت شبكة "هرانا" لحقوق الإنسان ومقرها الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، أنه تم صدور حكم بالسجن لمدة عامين بحق صاحبة متجر في إيران، بعد نشر صور بدون ارتداء الحجاب.

وطبقا لنشطاء، كان قد حكم على زينب خنياب بور، بالفعل بالسجن لمدة 3 أشهر، في أوائل ديسمبر الماضي، في قضية أخرى بسبب "الدعاية ضد الدولة".

وكانت المرأة وهي من جنوب غرب إيران قد جذبت الانتباه، في إطار الاحتجاجات التي شملت مختلف أنحاء البلاد، عندما أغلقت السلطات متجرها.

وكانت وفاة الشابة الكردية، جينا مهسا أميني، في سبتمبر 2022 في مركز للشرطة خلال احتجازها لمخالفتها تعاليم الإسلام بشأن غطاء الرأس، قد أثار أكبر احتجاجات في التاريخ، في الجمهورية الإسلامية حتى الآن. ومنذ أشهر، يخرج الشباب، بشكل خاص إلى الشوارع للتظاهر ضد نظام الحكم الإسلامي.