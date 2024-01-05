 رئيس أيسلندا يعلن عدم ترشحه لولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية المقبلة - بوابة الشروق
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رئيس أيسلندا يعلن عدم ترشحه لولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية المقبلة

(د ب أ)
نشر في: الجمعة 5 يناير 2024 - 7:56 م | آخر تحديث: الجمعة 5 يناير 2024 - 7:56 م

أعلن جودني يوهانسون، أستاذ التاريخ السابق ورئيس أيسلندا الحالي، في كلمة له بمناسبة العام الجديد، أنه لن يترشح لولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية لهذا العام، حسبما أفادت محطة "آر يو في " الأيسلندية .

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في أول يونيو المقبل، فيما لم يعلن أحد عن ترشحه للمنصب بعد.

يشار إلى أن يوهانسون هو الرئيس السادس لأيسلندا، التي تأسست عام 1944، وهو في فترة ولايته الثانية.

ويعد من يشغل منصب الرئيس في تلك الدولة الاسكندنافية، هو رأس الدولة ويتم انتخابه مباشرة من قبل الشعب. كما تعد مهام الرئيس الأيسلندي شرفية إلى حد كبير.

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