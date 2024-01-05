«الحب الحقيقي سعودي يا حبيبي» محمد فؤاد يستبدل كلمات أغنيته ويؤكد: أنا صناعة مصرية 100%

استبدل الفنان محمد فؤاد، كلمات أغنية «الحب الحقيقي» والتي تقول «الحب الحقيقي بيعش يا حبيبي» بـ«الحب الحقيقي سعودي يا حبيبي»، وفي ختام الأغنية وجه التحية لمصر وشعبها، قائلا: «مليار تحية لمصر وشعبها»، مؤكدا أنه لولا مصر ما كان، معلقا: «أنا صناعة مصرية 100%»، وتابع: «وكمان صناعة عربية.. تحية لكل شخص عربي شال في قلبه حب لمحمد فؤاد وزملائه».

واستكمل محمد فؤاد فقرته بغناء «طمني عليك»، والتي تفاعل معها الجمهور بشدة، وترك فؤاد المايك للجمهور ليتابع غنائها وتفاعله معها.

وأشاد محمد فؤاد بحفل «كاسيت 90»، بما تفعله هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، قائلا: «اللي بتعمله هيئة الترفيه ده مجهود جبار محدش يقدر يعمله، مافيش حفلة شبه التانيه.. في ناس ممكن تعمل الحفلات دي كل 6 أو 8 شهور، بس محدش يقدر يعملها ورا بعض كده»، وتابع بغناء «ولا يهمك» والتي غناها بالصيغتين للمذكر وللمؤنث، لأن كلا الطرفين يمكن أن ينطبق عليه كلامات الأغنية.

وافتتح محمد فؤاد فقرته بحفل «كاسيت 90»، والذي يضم نجوم جيل التسعينيات في الغناء، ويقام على مسرح أبو بكر سالم ضمن حفلات موسم الرياض، بأغنية «لو».

وعبر محمد فؤاد عن سعادته بتجدد لقائه مع جمهوره من الشعب السعودي، معلقا: «وحشتوني»، وتابع حديثه: «لما بنشكر فيكم في ناس بتزعل.. ربنا يهدي العاصي».

وأضاف محمد فؤاد في حديثه مع الجمهور: «جايلكم من مصر محمل بكل الحب والود من الشعب المصري اللي بيبعتلكم تحيته وحب، وأي حد يقول غير كده متصدقهوش»، ثم غنى «كمانانا» وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي رقص على أنغامها وغناها معه.

وضم الحفل كلا من محمد فؤاد، ومدحت صالح، ومصطفى قمر، وهشام عباس، وإيهاب توفيق، ومصطفى كامل، ليقدموا خلال سهرة استثنائية الكثير من المفاجآت والأعمال الموسيقية الهامة عبر رحلتهم الفنية الطويلة وخصوصا في مرحلة التسعينيات.

ويعرض حفل «كاسيت 90»، على شاشة «MBC مصر».