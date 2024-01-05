صحيفة لا ريبابليكا: وزير مالية بيرو يستقيل في ظل حالة ركود

ذكرت صحيفة لا ريبابليكا أن وزير المالية في بيرو أليكس كونتريراس استقال بعد أقل من عام على توليه منصبه، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد حالة ركود طويلة على نحو غير عادي. ولم يرد كونتريراس على الفور على طلب للتعليق، وكذلك رفضت وزارة المالية التعليق.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن قيمة عملة بيرو/ سول/ قد تراجعت بما يصل إلي 5ر0% في مقابل الدولار بعد نشر نبأ استقالة الوزير، مسجلا أداء يقل عن أداء جميع عملات نظراء بيرو في الأسواق الناشئة الرئيسية. كما سجلت السندات الدولارية في بيرو المستحقة في عام 2050 انخفاضا بمقدار 6ر0 سنت في مقابل الدولار اعتبارا من الساعة 934 صباحا في نيويورك. وكان كونتريراس قد تولى قيادة اقتصاد فقد جاذبيته كواحد من أسرع الاقتصاديات نموا في أمريكا اللاتينية، بعد أن الحقت سنوات من الأزمات السياسية الضرر بثقة المستثمرين في نهاية المطاف.

ويتوقع البنك المركزي في بيرو أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5ر0% في عام 2023.