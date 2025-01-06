نادي قضاة بورسعيد يهنئ مطران المحافظة وضواحيها للأقباط الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد

استقبل الأنبا تادرس مطران بورسعيد وضواحيها للأقباط الأرثوذكس، وفدًا من نادي قضاة بورسعيد برئاسة المستشار محمد مرشد؛ للتهنئة بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.

وضم الوفد المستشار محمد شداد نائب رئيس النادي، والمستشار محمد الصواف مدير العلاقات العامة، والمستشار عبده بلبول سكرتير عام النادي، والمستشار محمد إسماعيل عضو مجلس الإدارة.

وقدم الوفد، التهنئة إلى الأنبا تادرس والمسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدًا روح المودة والمحبة التي تجمع بين أطياف المجتمع المصري.

من جانبه رحب الأنبا تادرس، بوفد نادي القضاة، مشددا على أن الشعب المصري جسد واحد لا يمكن أن ينفصل ويسود بينه روح التسامح والحب، داعيا الله أن تدوم روح المحبة والسلام بين المصريين، وأن يجعل الله أيام مصر مناسبات سعيدة.