حزب الله: لا نعترض على جوزيف عون لرئاسة لبنان ونرفض جعجع

قال مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله اللبناني وفيق صفا إن الحزب لا يعترض على ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون لرئاسة الجمهورية، لكن الاعتراض الوحيد هو على رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.

جاء ذلك في كلمة مباشرة له بثتها قنوات تلفزيونية محلية اليوم الأحد من موقع اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

وقال صفا إنه "ليس لدينا فيتو (اعتراض) على قائد الجيش، والفيتو الوحيد بالنسبة لنا هو على سمير جعجع، لأنه مشروع فتنة وتدميري في البلد"، وفق تعبيره.

وفي 28 نوفمبر الماضي، عقب أقل من 24 ساعة على إعلان وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، حدد رئيس مجلس النواب نبيه بري يوم 9 يناير موعدا لعقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، بحسب موقع الجزيرة نت الاخباري.

ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في أكتوبر 2022، أخفق البرلمان بانتخاب رئيس جديد في 13 جلسة على مدى عامين، آخرها في 14 يونيو 2023، ما أدخل البلاد في شغور رئاسي هو السادس في تاريخ لبنان الحديث.

ورغم عدم إعلانهم جميعا الترشح رسميا، فإن أبرز المرشحين للرئاسة اللبنانية هم إلى جانب قائد الجيش وجعجع: المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري، والنائبان نعمة أفرام وإبراهيم كنعان، والوزراء السابقون جهاد أزعور وزياد بارود وجان لوي قرداحي.