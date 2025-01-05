ضياء رشوان: حزب الجبهة الوطنية لا يطمح للحكم غد لكن قد يكون بعد غد

قال الدكتور ضياء رشوان عضو الهيئة التأسيسة لحزب الجبهة الوطنية، إن الحزب لا يطمح للحكم غدًا لكن قد يكون بعد غد لأنه إذا حدث السيناريو الأول يعني أنه يقفز بالباراشوت.



وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء السبت، أن الحزب يقف في مساحة محفوظة بين الموالاة والمعارضة، موضحًا أنه سيدافع أو يهاجم وفقًا لما يراه.



وأشار إلى أن الحزب سيحرص على توجيه الانتقادات لكن على أن يرافق ذلك توجيه الفكرة البديلة، لافتًا إلى أن الحزب سيسعى لتشكيل جبهة متعددة الأطرف للتعايش تحت برنامج سياسي.



ونوه رشوان، بأن الحزب يستهدف أن يكون هناك ائتلاف أوسع لتحقيق نقلة في الحياة السياسية.



ولفت إلى أن مشكلات الحياة السياسية منذ 1952 تستلزم وقتًا من أجل إصلاحها، مشددًا على أن الفترة الراهنة تشهد إصلاحًا للعملية السياسية.



وخلال المقابلة أيضًا، أوضح رشوان أن الحزب لا يسعى أن يكون خلال الفترة القصيرة المقبلة مُشكلًا للحكومة.



وأضاف أن الحزب عندما يكون داخل البرلمان في حين أن الحكومة القائمة ليست حكومته، فيكون من حقه أن يقول للحكومة نعم أو لا.