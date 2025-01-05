تركيا تؤكد استعدادها لتقديم المساهمات كافة لإنهاء المأساة الإنسانية المستمرة بالسودان

التقى نائب وزير الخارجية التركي برهان الدين دوران، السبت، رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، في مدينة بورتسودان شمال شرقي السودان.

وذكرت مصادر دبلوماسية تركية لوكالة «الأناضول»، أن دوران التقى في الاجتماع نفسه، نظيره السوداني علي يوسف، ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني جبريل إبراهيم.

وبحث الجانبان خلال اللقاء آخر الأوضاع في السودان، وناقشا المساهمات التي يمكن لتركيا أن تقدمها في سبيل التوصل إلى حل سلمي للمشاكل بالسودان، فضلا عن بحث قضايا الدعم الإنساني.

كما ناقش الجانبان افتتاح مكتب للوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا)، وفرع للبنك الزراعي التشاركي التركي في السودان.

وذكرت المصادر الدبلوماسية أن تركيا تولي أهمية كبيرة لوحدة وسلامة أراضي وسيادة السودان «الشقيق» واستقراره.

وأكدت أن تركيا مستعدة لتقديم المساهمات كافة لإنهاء المأساة الإنسانية المستمرة بالسودان منذ 20 شهرا، بالوسائل السلمية والحيلولة «دون إراقة مزيد من دماء الأشقاء».

ومنذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما يؤكد بحث لجامعات أمريكية أن إجمالي القتلى أعلى من ذلك بكثير، ويصل إلى نحو 130 ألف شخص قتلوا بشكل مباشر وغير مباشر.