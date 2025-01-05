هبة عبدالغني تشارك في الجزء الأخير من المداح

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تخوض الفنانة هبة عبد الغني، مغامرة فنية جديدة من خلال مشاركتها بأحداث الجزء الخامس والأخير من مسلسل "المداح" أمام النجم حمادة هلال.

وتظهر هبة عبدالغني، خلال أحداث العمل بشخصية "ناصرة" التي ستساهم في تقلب مجرايات أحداث العمل رأسًا علي عقب.

وتواصل عبد الغني، الآن تصوير مشاهدها الآن داخل لوكيشن عزبة المزاريطة.

ويستكمل حمادة هلال في الجزء الخامس رحلته مع شخصية صابر المداح الشهير بالسيطرة على الجن من خلال قصة جديدة.

ويشارك حمادة هلال في العمل كل من هبة مجدي، وغادة عادل وخالد سرحان، هبة عبدالغني، محمد علي رزق، دارين حداد، جوري بكر والمسلسل من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

جدير بالذكر أن هبة عبدالغني شاركت رمضان الماضي بمسلسل "صلة رحم" مسلسل "صلة رحم" بطولة إياد نصار ويسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، ومحمد جمعة، وهبة عبد الغني، وعمرو القاضي، تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي.