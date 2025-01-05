- لماذا يتم تنكيس الأعلام الأمريكية في يوم تنصيب ترامب؟

عبّر الرئيس المنتخب دونالد ترامب، عن إحباطه من أن الأعلام ستظل منكسة عندما يتولى منصبه في وقت لاحق من هذا الشهر.

هذا القرار تم اتخاذه من قبل الرئيس جو بايدن تكريمًا للرئيس الراحل جيمي كارتر، الذي توفي يوم الأحد عن عمر ناهز 100 عام. ولا يمكن لترامب تغيير ذلك حتى يتولى المنصب رسميًا.

إليكم ما تحتاجون معرفته حول سبب تنكيس الأعلام عند وفاة رئيس، ومن يملك سلطة إصدار هذا الأمر، ومدة استمرار هذا الإجراء:

- لماذا تُنكس الأعلام الأمريكية؟



بحسب وكالة أسوشيتد برس، أصدر بايدن يوم الأحد أمرًا بتنكيس الأعلام الأمريكية تكريمًا للرئيس السابق الراحل، تعتبر هذه الخطوة رمزًا يشير إلى أن البلاد أو إحدى الولايات في حالة حداد.

ويحدد "قانون العلم الأمريكي" معايير تنكيس الأعلام، بما في ذلك فترة 30 يومًا عند وفاة رئيس حالي أو سابق. يتم تنكيس الأعلام في المباني الحكومية الفيدرالية، ومقارها، وكذلك في السفارات الأمريكية والمنشآت العسكرية والسفن حول العالم.

يمكن أيضًا تنكيس الأعلام لتكريم وفاة مسئولين آخرين مثل نائب الرئيس، قضاة المحكمة العليا، وأعضاء الكونجرس، ولكن لفترات أقصر.

كما يمكن تنكيس الأعلام أيضًا في حالات أخرى، مثل وقوع مأساة وطنية أو في يوم الذكرى.

وفق أسوشيتد برس، بما أن قانون العلم الأمريكي ينص على أنه لا ينبغي لأي علم أن يرتفع أعلى من العلم الأمريكي على نفس السارية أو بالقرب منها، فإن الأعلام التابعة للولايات تُنكس أيضًا خلال هذه الفترات.

- كم من الوقت ستظل الأعلام منكسة؟

وفقًا لبيان بايدن، ستظل الأعلام منكسة لمدة 30 يومًا اعتبارًا من وفاة الرئيس كارتر، أي حتى 28 يناير.

مع تنصيب ترامب في 20 يناير، يعني ذلك أن الأعلام ستظل منكسة خلال الأسبوع الأول من إدارته.

- من يقرر متى يتم تنكيس الأعلام؟

وفقًا لإدارة الخدمات العامة الأمريكية، يمكن للرئيس أو حاكم ولاية أو عمدة واشنطن العاصمة إصدار أوامر بتنكيس الأعلام الأمريكية.

- ما الذي قاله ترامب عن تنكيس الأعلام؟

يوم الجمعة، نشر ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي أن "الديمقراطيين يشعرون بالسعادة" بفكرة تنكيس الأعلام عند توليه منصبه.

وكتب ترامب: "لا أحد يريد رؤية هذا. لا يمكن لأي أمريكي أن يكون سعيدًا بذلك. دعونا نرى كيف ستسير الأمور. اجعلوا أمريكا عظيمة مجددًا!".

عندما سُئلت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير عن تصريح ترامب في إفادة صحفية يوم الجمعة، قالت إن بايدن لن يفكر في تغيير أو إعادة تقييم خطة تنكيس الأعلام.

- هل يمكن لترامب أن يقرر رفع الأعلام؟

نعم. ينص قانون العلم الأمريكي على أن الأعلام تظل منكسة لمدة 30 يومًا من وفاة رئيس سابق. لكن هذا القانون ليس إلزاميًا، لذا يمكن لترامب أن يتجاوزه تقنيًا بمجرد توليه الرئاسة.

وحدثت سابقة لذلك في فبراير 1973، عندما قرر الرئيس ريتشارد نيكسون رفع الأعلام - التي أمر بتنكسها حدادًا على وفاة الرئيس السابق ليندون جونسون - قبل انتهاء فترة الثلاثين يومًا لتكريم أول أسرى حرب أمريكيين يتم إطلاق سراحهم من فيتنام. استمر هذا الاستثناء ليوم واحد فقط، ثم عادت الأعلام إلى حالة التنكيس لبقية الفترة.

كما كانت الأعلام منكسة عندما تولى نيكسون فترة ولايته الثانية في يناير 1973، بسبب أمره بتنكسها بعد وفاة الرئيس السابق هاري ترومان.

- هل اعترض ترامب على تنكيس الأعلام سابقًا؟

نعم. بعد وفاة السيناتور الجمهوري جون ماكين من أريزونا عام 2018 - الذي كان له علاقة متوترة مع ترامب - تم تنكيس الأعلام لفترة وجيزة خلال عطلة نهاية الأسبوع ثم رُفعت مجددًا يوم الاثنين، بينما بقيت الأعلام منكسة في الكابيتول وأماكن أخرى.

تم تنكيس العلم مرة أخرى بعد شكاوى من أعضاء في الحزبين الجمهوري والديمقراطي. تحدث رؤساء سابقون في جنازة ماكين، لكن عائلة السيناتور أوضحت أنها لا تريد حضور ترامب.