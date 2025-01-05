بدرية طلبة ترد على منتقدي حفل زفاف مي فاروق: ربنا ينتقم منكم

حرصت الفنانة بدرية طلبة على الرد على منتقدي حفل زفاف مي فاروق، قائلة: "هي مي فاروق غلطت في إيه؟ عندها 41 سنة وتقولولها احترمي سنك؟ دا فيه بنات في سنها ولسه متجوزوش أصلا".

ونشرت بدرية طلبة عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك"، صورة من تعليقات الجمهور على حفل زفاف الفنانة مي فاروق والفنان محمد العمروسي الذي أقيم منذ أيام، قائلة: "وبعدين لو على احترمي سنك يبقى تحترمي أنتي سنك يا اللي كتبتي التعليق دا!! عملت فرح؟ ما تعمل يمكن مفرحتش قبل كدا وربنا بيعوضها بتستكتروا الفرح عليها ليه؟ عيالها كبار؟ كويس يعني فاهمين وواعين وراضيين ولا أنتم شوفتوهم لابسين مقطع وبيعيطو على جنب؟".

وأضافت بدرية طلبة: "دول كانوا فرحانين وبيشاركوها فرحتها ولا أنتي ياللي كتبتي التعليق دا الحنية بتخر منك وأحن على العيال من أمهم؟ مش عاجبك أنها لابسه فستان وطرحة؟ ما تلبس اللي نفسها فيه وهي واخداهم من دولاب أمك؟".

واختتمت بدرية طلبة: "اتقوا الله في نفسكم لا فرح عاتقنا ولا في حزن راحمنا ناس مريضة وفاضية متعرفوش ربنا يا تحسدوا وتحقدوا يا تطلعوا الغل اللي جواكم في التعليقات ربنا ينتقم منكم".