كوريا الجنوبية تجري أول مناورات بحرية في 2025 تشمل تدريبات ضد الغواصات والسفن

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أجرت كوريا الجنوبية، أولى تدريباتها البحرية في عام 2025 في جميع البحار المحيطة بالبلاد في الشرق والغرب والجنوب.

وأعلنت البحرية الكورية الجنوبية، اليوم، أن التدريبات شاركت فيها 9 سفن بحرية وطائرتان من الأسطول الأول في البحر الشرقي والأسطول الثاني في البحر الأصفر والأسطول الثالث من البحر الجنوبي في المياه قبالة الساحل الجنوبي.

وبحسب "يونهاب"، أجرت المدمرة "غوانغغايتو" الكبرى والفرقاطة "تشونتشيون" وأصول أخرى من الأسطول الأول، تدريبات مضادة للغواصات وتدريبات مضادة للسفن بالذخيرة الحية ومناورات تكتيكية.

كما شاركت في التدريبات، فرقاطات من الأسطول الثاني وسفينة دورية بصواريخ موجهة وطائرة هليكوبتر للعمليات البحرية من طراز إيه دبليو-159.

فيما حشد الأسطول الثالث فرقاطة غيونغنام، وأصول أخرى؛ للمشاركة في التدريبات.