خبراء: نفوق أكثر من 30 من الدلافين منذ تسرب النفط بالقرب من جنوب روسيا

قالت مجموعة معنية بإنقاذ الحيوانات اليوم الأحد، إن 32 من الدلافين نفقت منذ تسرب زيت الوقود من ناقلتين ضربتهما عاصفة قبل ثلاثة أسابيع في مضيق كيرتش، الذي يفصل شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا عن منطقة كراسنودار بجنوب روسيا.

وقال مركز دلفا الروسي لإنقاذ وأبحاث الدلافين، إن حالات النفوق "ترتبط على الأرجح بتسرب زيت الوقود".

وقال المركز، على تطبيق الرسائل "تليجرام"، إنه تم تسجيل 61 حالة وفاة من الحوتيات، وهي مجموعة من الثدييات المائية التي تشمل الحيتان والدلافين، منذ حالة الطوارئ، إلا أن حالة الجثث تشير إلى أن 29 آخرين من هذه المجموعة قد نفقت قبل التسرب.

وكتب المركز، أنه "بالحكم من خلال حالة الجثث، فمن المرجح أن معظم هذه الحوتيات نفقت في الأيام العشرة الأولى بعد الكارثة. والآن يواصل البحر جرفها"، مشيرا إلى أن الدلافين النافقة كانت من فصيلة آزوف المهددة بالانقراض.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية اليوم الأحد، إن مسئولين ومتطوعين أزالوا أكثر من 96 ألف طن من الرمال والتربة الملوثة على طول الخط الساحلي بمنطقتي أنابا وتيمريوك بمنطقة كراسنودار.

وكانت السلطات الروسية، ذكرت يوم الخميس الماضي، أن أطباء بيطريون ومتطوعون أنقذوا أكثر من 2100 طائر ملوث بالنفط في المنطقة.