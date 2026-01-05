الحصر العددي لدائرة سنورس بالفيوم يُظهر تفوق مرشحي «مستقبل وطن» و«النور»

أعلن رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثالثة، ومقرها مراكز طامية وسنورس وسنهور بمحافظة الفيوم، والتي يتنافس فيها 6 مرشحين على 3 مقاعد، نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين، على أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج الرسمية والنهائية في وقت لاحق.

وأظهرت مؤشرات الحصر العددي لأعمال فرز الأصوات تفوق طه عبد التواب، مرشح حزب مستقبل وطن، بحصوله على 103 آلاف و105 أصوات، يليه حمادة سليمان، مرشح حزب النور، بعد حصوله على 95 ألفًا و682 صوتًا، ثم حمد دكم، مرشح حزب مستقبل وطن، بحصوله على 45 ألفًا و62 صوتًا.

وبلغ عدد من لهم حق التصويت بالدائرة 667 ألفًا و149 ناخبًا، أدلى منهم بأصواتهم 124 ألفًا و46 ناخبًا، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 119 ألفًا و682 صوتًا، فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة 4 آلاف و364 صوتًا.

وكانت مراكز الاقتراع قد أغلقت أبوابها في تمام الساعة التاسعة مساء أمس الأحد، عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب داخل مصر، لتبدأ بعدها مباشرة أعمال فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية، ثم إجراء الحصر العددي باللجان العامة.

ويُذكر أن جولة الإعادة جرت في 27 دائرة انتخابية موزعة على 10 محافظات، بعد إلغاء الانتخابات الأصلية بها ضمن المرحلة الثانية، وسط منافسة بين مرشحي الأحزاب والمستقلين، بإجمالي 98 مرشحًا على 49 مقعدًا.