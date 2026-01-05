الحصر العددي لدائرة أبوقرقاص بمحافظة المنيا يُظهر تفوق سعداوي وحازم فاروق

أعلن رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بدائرة أبوقرقاص بمحافظة المنيا، التي يتنافس فيها 4 مرشحين على مقعدين، عن أرقام الحصر العددي لأصوات الناخبين، على أن تعلنها الهيئة الوطنية للانتخابات رسميًا لاحقًا.

وأظهر الحصر العددي لفرز الأصوات تفوق مجدي سعداوي، مرشح حزب مستقبل وطن، حيث حصل على 37,859 صوتًا، وحاز المرشح حازم فاروق طه، مرشح حزب حماة وطن، على 35,445 صوتًا، مقابل حصول منافسه حسام محمد أحمد، مستقل، على 27,845 صوتًا، ومصطفى محمد بهي التوني، مستقل، على 27,887 صوتًا.

وبلغ عدد من لهم حق التصويت بالدائرة 406,218 ناخبًا، أدلى منهم بأصواتهم في صناديق الاقتراع 68,480 ناخبًا، وبلغت الأصوات الصحيحة 64,518 صوتًا، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة 3,962 صوتًا.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين الساعة 9 مساءً الأحد، عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس النواب، التي جرت داخل مصر على مدار يومين، أعقب ذلك مباشرة أعمال فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية، ثم جرى الحصر العددي باللجان العامة.

وجرت جولة الإعادة في 27 دائرة انتخابية موزعة على 10 محافظات، بعد أن ألغت الهيئة الوطنية انتخاباتها الأصلية ضمن المرحلة الثانية، وسط منافسة بين مرشحي الأحزاب والمستقلين، البالغ عددهم 98 مرشحًا على 49 مقعدًا.