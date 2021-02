صنداونز يهنئ الأهلي على الصعود لنصف نهائي كأس العالم للأندية

هنأ ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي النادي الأهلي على فوزه على الدحيل القطري وصعوده للدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية.

وفاز الأهلي على الدحيل القطري بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أمس الخميس، ليصعد الأهلي لملاقاة بايرن ميونيخ في الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية يوم الإثنين المقبل.

ونشر ماميلودي صنداونز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» رسالة تهنئة للأهلي، جاء فيها:" ألف مبروك وحظًا طيبًا للنادي الأهلي في مباراته في الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية أمام بايرن ميونيخ".

وأضاف:" إجعل إفريقيا فخورة".

تجدر الإشارة إلى أن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي هو المدرب السابق لصنداونز قبل أن يتولى مسئولية القلعة الحمراء، وسبق له الصعود لكأس العالم للأندية رفقة صنداونز.

Congratulations and best of luck to @AlAhlyEnglish in your #ClubWC semi-final against @FCBayernEN 💪



Make Africa proud! 🇿🇦 🇪🇬#Sundowns #YallaYaAhly https://t.co/uq8KxVQ4yO