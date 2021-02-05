الحوثيون: «وقف العدوان» البرهان الحقيقي لإحلال السلام في اليمن

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أكد محمد عبدالسلام الناطق الرسمي باسم جماعة أنصار الله الحوثية، مساء الخميس، أن البرهان الحقيقي لإحلال السلام في اليمن هو وقف "العدوان ( عمليات التحالف العربي)ورفع الحصار".

وقال عبدالسلام في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر" :"خيار العدوان والحصار أثبت فشلاً ذريعاً أمام الصمود الأسطوري لشعبنا العزيز، والسلام الحقيقي لن يكون قبل وقف العدوان ".

وأشار عبدالسلام إلى أن "صواريخ اليمن للدفاع عن اليمن لن تتوقف إلا بتوقف العدوان والحصار بشكل كامل".

جاء هذا التصريح بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنهاء دعم أمريكا للعمليات العسكرية للتحالف بقيادة السعودية والإمارات في اليمن، بما في ذلك بيع الأسلحة .

وتقود السعودية، تحالفا عربيا يقاتل جماعة الحوثيين في اليمن منذ عام 2015، بعد أشهر من اقتحام الجماعة للعاصمة صنعاء ومحافظات يمنية أخرى بقوة السلاح.

وتتهم السعودية الحوثيين "بتلقي الدعم العسكري من إيران" ، وهو ما تنفيه الجماعة.

وأدت الحرب التي يشهدها اليمن إلى جره نحو أسوأ أزمة إنسانية في العالم إذ يحتاج 80 بالمئة من سكان اليمن إلى المساعدات حسب تقارير للأمم المتحدة.