رابطة الأندية تحدد موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

حددت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اليوم الأحد، مواعيد 3 جولات جديدة من مباريات الزمالك في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت المواعيد على النحو التالي:

سموحة ضد الزمالك يوم 13 فبراير «الجولة الـ 18» استاد برج العرب

الزمالك ضد بيراميدز يوم 3 مارس «الجولة الـ 20» استاد الدفاع الجوي

الزمالك ضد إنبي 12 مارس «الجولة الـ 21» استاد القاهرة الدولي

كما أوضحت الرابطة، أن مباريات الجولة 22 ستقام عقب معسكر المنتخبين الأول والأولمبي خلال الفترة من 19 وحتى 30 مارس المقبل، مع التأكيد على إقامة مباريات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر، وكذلك لقاءات النسخة الجديدة من كأس الرابطة خلال الفترة من 13 وحتى 30 مارس.