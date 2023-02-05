رئيس وزراء إسرائيل السابق: بوتين تعهد بعدم قتل زيلينسكي

ذكر رئيس وزراء إسرائيل السابق، نفتالي بينيت أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين تعهد، في بدء الحرب في أوكرانيا، بعدم قتل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

وقال بينيت لصحفي إسرائيلي إن بوتين قدم هذا التعهد، في اجتماع في موسكو في مارس العام الماضي

وكان بينيت، الذي كان يتولى آنذاك منصب رئيس الوزارء، أول زعيم غربي يزور بوتين في موسكو، بعد بدء الحرب.

وأعقب ذلك المزيد من جهود الوساطة بين روسيا وأوكرانيا ، لكنها باءت بالفشل في نهاية الأمر.

ونشر بينيت المحادثة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مساء أمس السبت.