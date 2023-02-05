الحكومة الأوكرانية تتوقع هجوما روسيا جديدا خلال فبراير الجاري

قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، اليوم الأحد، في موجز صحفي بكييف، إن الحكومة تتوقع بدء هجوم روسي جديد هذا الشهر.

وبحلول يوم الرابع والعشرين من فبراير الجاري، يكون قد مر عام على الحرب الروسية الأوكرانية.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، سقط صاروخان على الأقل، أطلقا من بيلجورود في روسيا، على مناطق سكنية ومبنى جامعي في مدينة خاركيف الواقعة شمال شرق أوكرانيا صباح اليوم الأحد، ما تسبب في أضرار هائلة وإصابة خمسة أشخاص على الأقل.

وأجرت بريطانيا تقييما جاء فيه، أن باخموت الواقعة في منطقة دونيتسك، وكانت مسرحا من المعارك طوال أشهر، تنعزل بشكل متزايد جراء التقدم الروسي.