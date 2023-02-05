طارق الخولي عن شريف إسماعيل: صاحب مواقف وطنية ومشهود له من الجميع

نعى طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المهندس شريف إسماعيل رئيس وزراء مصر السابق، الذي وافته المنية مساء اليوم السبت.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء دي إم سي» مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر شاشة «دي إم سي» مساء السبت: «عاصرناه من واقع عملنا في البرلمان كرئيس للحكومة، وكيف كان لهذا الرجل مواقف وطنية خالصة وكان عمله الوطني مشهودا له الجميع»، داعيا الله تعالى أن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وعلي جانب آخر يتعلق بقرار منتدى شباب العالم اليوم، بشأن توجيه عوائد حقوق الرعاة وجميع المبالغ المخصصة لتنظيم النسخة الخامسة من المنتدى؛ وتحويلها لصالح المبادرات التنموية على الأرض وربطها بالشركات الناشئة؛ قال الخولي: «تلقيت قرارات اليوم بترحاب شديد نظرا لتفاعل القائمين على منتدى شباب العالم مع التحديات الحالية بتحويل جهودهم إلى نتائج».

وأضاف أن تحويل النسخة الخامسة لمنتدى شباب العالم من نسخة نقاشية إلى أخرى تنفيذية، وذلك من خلال تحقيق المبادرات كافة التي تمت على مدار النسخ السابقة من خلال الجلسات والحوارات والحلقات النقاشية إلى مبادرات على أرض الواقع؛ لمواكبة التحديات القائمة بإجراءات مختلفة من قبل جميع الأطراف.

ولفت إلى استعراض البيان رؤية متكاملة لعدد من المبادرات التنموية، والتفاعل مع الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وغيرها من المبادرات التي تمس حياة المواطن بصفة مباشرة.

وأكد أن إعلان المنتدى نتائج هذه المبادرات العام المقبل؛ يضع الجميع أمام تنفيذ وتطبيق أفكار المبادرات التي تمت مناقشتها على مدارالنسخ الأربعة الماضية، والتي تضمنت عمليات تنمية وأفكار جديدة وتحويلها إلى واقع على أرض الواقع.