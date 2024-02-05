أوكرانيا: مقتل شخص وإصابة آخر في قصف روسي لمنطقة سومي

قصفت القوات الروسية بلدة فوروجبا الأوكرانية بالعديد من الصواريخ، مما تسبب في مقتل شخص وإصابة آخر، حسبما نقلت وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرينفورم" عن ايهور كالشينكو رئيس الإدارة العسكرية لمدينة سومي قوله على تطبيق تيليجرام.

وقال بيان إن القوات الروسية قصفت بلدة فوروجبا في الساعة الخامسة مساء حيث تم تسجيل 8 انفجارات. وأسفر القصف عن مقتل رجل (40 عاما) وإصابة والدته.كما أصيب شخص آخر.

ووفقا للمعلومات الأولية، تسبب القصف في تضرر خمسة مباني سكنية وشبكات كهرباء وخدمات الإنترنت. وتعمل الخدمات في مكان الهجوم ويتم تقديم كل الدعم الضروري للضحايا.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين لقي أربعة أشخاص على الأقل حتفهم بمدينة خيرسون الأوكرانية نتيجة لقصف بالمدفعية الروسية، كما أصيب شخص آخر،حسبما أعلنت حكومة الإقليم على تطبيق تيليجرام اليوم الاثنين.

وتعرضت المدينة ، التي لا يفصلها عن المواقع الروسية سوى نهر دنيبرو ، للقصف عدة مرات على مدار اليوم.

يذكر أن خيرسون ، التي كان يبلغ تعداد سكانها 300 ألف نسمة تقريبا، احتلتها القوات الروسية طيلة عدة شهور في عام 2022، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين آنذاك ضمها مع لوهانسك ودونيتسك وزاباروجيا والأوكرانية إلى بلاده.

ومنذ تقهقر الروس عبر نهر دنيبرو تتعرض المدينة للقصف بالمدفعية بشكل شبه يومي.