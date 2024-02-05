وزير الدفاع البولندي: نستعد لمواجهة خطر الحرب مع روسيا

صرح وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك كاميش خلال مقابلة صحفية اليوم الإثنين، بأنه يتعين على بلاده الاستعداد بشكل عاجل لخطر نشوب حرب مع روسيا.



وردا على سؤال لصحيفة "سوبر إكسبريس" البولندية بشأن ما كان قد درس احتمال انتصار روسيا عسكريا على أوكرانيا وما قد يعقبه من حرب روسية بولندية، أجاب كوسينياك كاميش: "إنني أتوقع كل السيناريوهات، وأخذ أسوأها بجدية، فهذه هي مهمة وزير الدفاع في الموقف الذي نجد فيه أنفسنا اليوم".



وقال كوسينياك كاميش، 42 عاما، إنه لم "يدل بهذه العبارات من فراغ"، ولكنه قام بالتفكير فيها مليا.



ويذكر أن بولندا هي عضو في الاتحاد الأوروبي، وحلف شمال الأطلسي (ناتو).



وأشار إلى أن وزارة الدفاع البولندية بدأت بالفعل اتخاذ خطوات ملموسة للاستعداد لهذا الخطر، بما في ذلك دراسة الفجوات في إمدادات التسليح للجيش.



وأضاف أنه بالرغم من الأهمية البالغة لمشتريات الأسلحة واسعة النطاق، لا بد من أخذ العتاد الفردي لكل جندي بنفس الدرجة من الجدية.



وذكر أن بولندا تعتزم الاضطلاع بدور مهم للغاية فيما يتعلق بالدفاع المشترك للاتحاد الأوروبي.