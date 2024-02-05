إيران تؤكد استعدادها لتعزيز العلاقات الأمنية والدفاعية مع السعودية

أكد مساعد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية العميد بهمن بهمرد، استعداد بلاده لتعزيز العلاقات مع السعودية في المجالين الأمني والدفاعي.

جاء ذلك خلال لقاء العميد بهمرد مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية "الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرویلی"على هامش معرض الدفاع الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض، حسبما ذكرت اليوم الاثنين وكالة مهر الإيرانية للأنباء في موقعها الإلكتروني.

وتمّ خلال هذا اللقاء بحث وتبادل الآراء حول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات الأمنية والدفاعية على المستوى الثنائي والإقليمي.

وفي إشارة إلى القدرات والإمكانيات الدفاعية والعسكرية التي تمتلكها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أعرب العميد بهمرد عن استعداد إيران لتعزيز العلاقات بين البلدين.

كما قام بهمرد بتسليم رسالة موجهة من وزير الدفاع الإيراني إلى نظيره السعودي، دعا فيها الجانب السعودي إلى زيارة إيران.

من جهته، رحب الجانب السعودي بالوفد الإيراني، معرباً عن شكره لقبولهم الدعوة لحضور "معرض الدفاع" الذي تستضيفه الرياض، كما أكد على أهمية بذل الجهود المشتركة من أجل تطوير التعاون بين البلدين في المجالين العسكري والدفاعي.

يُذكر أن المعرض الدولي السعودي للدفاع، بنسخته الثانية، يُقام حالياً في الرياض بحضور وزراء الدفاع وكبار المسئولين من الدول المشارِكة، وشهدت مرافق المعرض مشارَكة أكثر من 773 جهة عارضة، تمثل ما يزيد على 75 دولة.