 لجنة الانتخابات الروسية ترفض 15% من التوقيعات على طلب مرشح معارض لخوض الانتخابات الرئاسية - بوابة الشروق
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لجنة الانتخابات الروسية ترفض 15% من التوقيعات على طلب مرشح معارض لخوض الانتخابات الرئاسية

موسكو - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 5 فبراير 2024 - 5:26 م | آخر تحديث: الإثنين 5 فبراير 2024 - 5:26 م

تلقى السياسي الروسي المعارض بوريس ناديجدين، الذي يعتزم تحدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، انتكاسة من قبل السلطات الانتخابية فيما يتعلق بطلب ترشحه.

ورفضت لجنة الانتخابات المركزية 15% من التوقيعات على طلب ناديجدين لخوض الانتخابات، قائلة إنها شابتها أخطاء.

وقال السياسي الليبرالي، عبر قناته على تطبيق تليجرام اليوم الاثنين، "نعتزم استعادة هذه التوقيعات".

وأكد ناديجدين، الذي انتقد الحرب الروسية الأوكرانية، أنه يحتاج إلى قبول نحو 4500 توقيع، من أجل المصادقة على ترشيحه للانتخابات الرئاسية الروسية في مارس المقبل.

ولكي يتم المصادقة على ترشيح ناديجدين، كان يتعين عليه تقديم 100 ألف توقيع من الأشخاص الذين يدعمون محاولته ليصبح رئيسا.

ويهدف بوتين إلى الفوز بفترة ولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية في مارس المقبل، وقد تم تعديل الدستور الروسي خصيصا لهذا الغرض في عام 2020.

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