قيادي لدى حماس: تصريحات ترامب عن السيطرة على غزة تشعل المنطقة

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وصف القيادي في حركة "حماس" الفلسطينية، سامي أبو زهري، الأربعاء، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن السيطرة على قطاع غزة بأنها "سخيفة" و"عبثية".

وقال لوكالة "رويترز": "تصريحات ترمب بشأن رغبته في السيطرة على غزة سخيفة وعبثية، وأي أفكار من هذا النوع كفيلة بإشعال المنطقة".

كان ترامب أعلن أن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة المدمر بسبب الحرب، بعد إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى

وتطويره اقتصادياً.

وكشف ترامب عن خطته المفاجئة دون تقديم تفاصيل في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الزائر بنيامين نتنياهو.

ومن شأن هذه الخطوة أن تضرب عرض الحائط بالسياسة الأمريكية المستمرة منذ عقود تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.