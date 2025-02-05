رمضان السيد: معلول صفقة الأهلي الرابحة

أكد رمضان السيد، نجم النادي الأهلي السابق، أن قيد التونسي علي معلول، لاعب القلعة الحمراء، في قائمة الفريق أمر أسعده جدًا.

وقال السيد، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "etc":" قيد علي معلول، أسعد خبر سمعته في الموسم الحالي، وأي صفقة يتعاقد معها الأهلي معلول أفضل منه".

وتابع:" علي معلول طوال 9 مواسم من أفضل لاعبي الأهلي وأفضل لاعب في مصر وإفريقيا في مركزه، وعودته صفقة كبيرة وجيده ومفيدة واللاعب وصل لـ70 من مستواه، وهو شئ جيد ورقم كبير، ومع المباريات سيستعيد مستواه السابق".

وشدد:" كريم الدبيس من اللاعبين المميزين في الفترة الأخيرة، وفي الفترة الأخيرة يقدم كرة عالية ومميزة، والفريق أصبح يضم 3 لاعبين مميزين في الجبهة اليسرى، ومن الوارد أن يستعين بأحدهم في مركز الجناح".

وأوضح:" أقول لمعلول، أنه طوال 9 مواسم كان لاعب راجل وملتزم ويصنع الفارق وأفاد النادي وكان من أكثر المحترفين الذين أفادوا النادي، ونحتاج أن يستعيد مستواه خلال الفترة القادمة ومطمئنين أنه سيقدم الفارق مع النادي مثلما كان يفعل في الموسم السابقة".