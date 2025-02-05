 الشرطة الأمريكية: المشتبه به المطلوب في حادث إطلاق النار بمستودع مستحضرات تجميل كان يعمل في المنشأة - بوابة الشروق
الأربعاء 5 فبراير 2025 5:36 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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الشرطة الأمريكية: المشتبه به المطلوب في حادث إطلاق النار بمستودع مستحضرات تجميل كان يعمل في المنشأة

نيو ألباني (أوهايو) - أسوشيتد برس
نشر في: الأربعاء 5 فبراير 2025 - 4:41 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 فبراير 2025 - 4:41 م

ذكرت الشرطة الأمريكية، أن المشتبه به الذي كان مطلوبا في حادث إطلاق النار بمستودع مستحضرات تجميل في ولاية أوهايو، والذي أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة 5 آخرين كان يعمل في المنشأة.

وقال رئيس شرطة مدينة نيو ألباني جريج جونز، للصحفيين في مؤتمر صحفي، إنه لم ترد تقارير عن أي نوع من المواجهة أو النزاع الذي أدى إلى إطلاق النار الليلة الماضية.

وأضاف جونز، أن المشتبه به كان في العمل "لبعض الوقت" قبل الحادث، الذي وقع حوالي الساعة العاشرة والنصف مساء.

وأضاف أن الشرطة تتحقق من العناوين المرتبطة بالمشتبه به.

وقال جوش بولاند المتحدث باسم مدينة نيو ألباني، إنه تم نقل ضحايا إطلاق النار إلى المستشفيات للعلاج.

ووقع إطلاق النار في المستودع التابع لشركة تصنع منتجات بما في ذلك مستحضرات التجميل ومستلزمات النظافة.

وقال جونز، صباح اليوم الأربعاء، إن المحققين لم يتبينوا الدافع وراء الحادث.

 

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