الجامعة العربية تبحث أوجه التعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في الميدان الإعلامي

استقبل المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الأربعاء، السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية بمقر المجلس.

وشهد اللقاء استعراض أوجه التعاون القائم بين الجانبين في الميدان الإعلامي وخاصة ما يتعلق بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس وزراء الإعلام العرب خلال المرحلة الأخيرة والإسهامات البناءة للجانب المصري في إثراء الاجتماعات المبرمجة بما فيها التحضير للدورة الوزارية المقرر انعقادها في الربع الثاني من العام الحالي بالعراق.

وأعرب رئيس قطاع الإعلام والاتصال عن تقديره للدور الفعال للمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام في إطار توجهات مجلس وزراء الإعلام العرب لتطوير الإعلام العربي والنهوض بالقدرات المهنية للإعلامين العرب وترسيخ النهج المنفتح للقطاع الداعم للتعاون مع الجهات الحكومية المكلفة بالإعلام بالدول الاعضاء والمنظمات والاتحادات التي تعمل تحت مظلة الجامعة العربية من أجل بناء إعلام أكثر ارتباطا بانشغالات الوضع العربي الراهن تمشيا مع أهداف خطة التحرك الاعلامي العربي وفي صميمها القضية الفلسطينية، فضلا عن البرامج والاستراتيجيات ذات الصلة بالتنمية المستدامة للمنطقة العربية.

كما تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية التعاون بين جامعة الدول العربية (قطاع الاعلام والاتصال) والمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، لإعطائه مزيدا من الحركية والتنوع والشمولية بما يعزز مسيرة العمل العربي المشترك والاستفادة المتبادلة من النظم المؤطرة لأصول واخلاقيات الممارسات المهنية بما في ذلك إحكام التعامل مع الحمولات المضللة والأخبار الزائفة وخطابات التطرف والكراهية في الفضاء الرقمي العربي.