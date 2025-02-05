فشل المحاولة الثالثة لبيع منزل زعيمة ميانمار السابقة أون سان سو تشي بمزاد علني 

فشلت محاولة جديدة لبيع منزل عائلة زعيمة ميانمار السابقة المسجونة حاليا أون سان سو تشي، في مزاد علني اليوم الأربعاء، حيث لم تنجح احتمالات دفع عشرات الملايين من الدولارات مقابل الحصول على عقار في دولة متورطة في حرب أهلية، في جذب أي مزايدين.

وتعد هذه المحاولة الثالثة لبيع المنزل المطل على بحيرة، حيث كانت سو تشي محتجزة قيد الإقامة الجبرية لنحو 15 عاما.

ويعتبر العقار، على نطاق واسع، معلما تاريخيا لنضالها السلمي ضد الحكم العسكري، وهو ما جعلها تفوز بجائزة نوبل للسلام.

وفي المحاولة السابقة لبيع العقار في المزاد العلني، والتي كانت في أغسطس الماضي، كان السعر الذي أمرت المحكمة بطلبه هو 142 مليون دولار.

وقد تم تخفيضه اليوم الأربعاء، بمقدار مليون دولار؛ ليصل إلى 141 مليون دولار.