المفوضية الأوروبية توافق على خطة برلين لتأسيس صندوق للتكنولوجيات النظيفة

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، السماح لألمانيا بتأسيس صندوق بقيمة 3 مليارات يورو (3.5 مليار دولار) لتعزيز تبني التكنولوجيا النظيفة اللازمة للتحول نحو صناعة صديقة للمناخ.

ويمكن هذا القرار إدارة المستشار الألماني فريدريش ميرتس من تقديم منح ومميزات ضريبية وإعانات فائدة للقروض الجديدة وضمانات للقروض الجديدة للشركات.

ومن خلال هذا الصندوق، سوف يتم بناء قدرات صناعية إضافية من أجل إنتاج تكنولوجيات صفرية الانبعاثات و مكوناتها.

وقالت المفوضية، إن هذا يتضمن " إنتاج مواد خام جديدة أو معاد تدويرها ضرورية لإنتاج المنتجات النهائية أو مكونات أساسية معينة".

وتهدف التكنولوجيات صفرية الانبعاثات للقضاء على الانبعاثات الكربونية أو التعويض عن الانبعاثات.

ويعتزم الاتحاد الأوروبي، إنتاج 40% من التكنولوجيات صفرية الانبعاثات اللازمة في الكتلة بحلول 2030 ضمن جهوده تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.