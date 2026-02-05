أوكرانيا: إصابة شخصين جراء هجمات جوية روسية بطائرات مسيرة على كييف

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الخميس، إصابة شخصين جراء هجمات جوية روسية بطائرات مسيرة على كييف خلال الليل، وذلك مع انطلاق اليوم الثاني من محادثات السلام في أبوظبي.

وقالت شرطة كييف، عبر تطبيق تليجرام، إن امرأة تبلغ من العمر 79 عاما نقلت إلى المستشفى، فيما تلقت امرأة أخرى تبلغ من العمر 89 عاما العلاج في العيادات الخارجية.

ووفقا للتقرير، استهدفت الطائرات المسيرة حي سولوميانكا في غرب كييف، مما أدى إلى إلحاق أضرار بعدد من المباني السكنية.

كما وقعت أضرار في أحياء أخرى من المدينة، حيث استهدفت الهجمات مبان سكنية وموقف سيارات كبيرا.

وتعد كييف، هدفا مستمرا للهجمات الجوية الروسية خلال الصراع الذي يقترب من عامه الرابع.

وبعد هجمات عنيفة استهدفت منشآت الطاقة، انقطعت إمدادات الكهرباء والتدفئة عن العديد من سكان العاصمة وسط درجات حرارة شديدة البرودة هذا الشتاء.

وتجري حاليا مفاوضات في أبوظبي بين وفدين روسي وأوكراني، بوساطة الولايات المتحدة، لإنهاء القتال.