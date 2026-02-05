كييف تعلن إسقاط 156 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق "تليجرام"، اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 156 من أصل 183 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على البلاد خلال الليل.

وقال البيان، إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام صاروخين باليستيين من طراز "إسكندر-إم" تم إطلاقهما من شبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتا، بالإضافة إلى 183 طائرة مسيرة من طرز "شاهد"، و"جيربيرا" وإيتالماس وطرز أخرى، تم إطلاقها من مناطق بريانسك، وأوريل، وكورسك، وميليروفو، وبريمورسكو-أختارسك الروسية، بالإضافة إلى دونيتسك المحتلة مؤقتا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان، أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيان، إنه بحلول الساعة 8:00 صباح اليوم الخميس، أسقطت منظومات الدفاع الجوي أو عطلت 156 طائرة مسيرة معادية.

من جانبه، أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى مليون و243 ألفا و840 فردا، من بينهم 770 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الخميس.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11 ألفا و642 دبابة، و23 ألفا و996 مركبة قتالية مدرعة، و36 ألفا و975 نظام مدفعية، و1636 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1293 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان، أنه تم أيضا تدمير 435 طائرة حربية، و347 مروحية، و125094 طائرة مسيرة، و4245 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصتين، و77 ألفا و149 من المركبات وخزانات الوقود، و4062 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.