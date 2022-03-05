بوتين يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي لمناقشة الأزمة الأوكرانية

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن «بينيت» التقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في موسكو اليوم السبت، لمناقشة الأزمة الأوكرانية، وذلك حسبما نشرته وكالة «رويترز» للأنباء، مساء السبت.

وعرضت إسرائيل التوسط في الصراع بين روسيا وأوكرانيا، على الرغم من أن المسؤولين قللوا في السابق من التوقعات بشأن حدوث انفراجة في الأزمة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، استئناف العمليات العسكرية، بعد استغلال نظام كييف الهدنة المعلنة، بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك».

وقالت الدفاع الروسية: «لا يمكن لمدني واحد أن يترك اريوبول وفولنوفخا»، مؤكدة أن «الكتائب القومية استغلت "نظام الصمت" لتقوية مواقعها على طول الممرات الآمنة».

وتابعت الوزارة: «بسبب عدم رغبة الجانب الأوكراني في التأثير على القوميين أو تمديد "نظام الصمت" (الهدنة)، فقد استؤنفت العمليات العسكرية في الساعة 18.00 بتوقيت موسكو».

وكانت الدفاع الروسية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم السبت، عدم وصول أي من اللاجئين من ماريوبول وفولنوفخا إلى الممرات الإنسانية حتى اللحظة، مؤكدة أن القوميين الأوكرانيين لا يطلقون سراح المواطنين والأجانب.

ودخلت الحرب الروسية على أوكرانيا أسبوعها الثاني، وسط مخاوف من بلوغ الأمر إلى حرب المدن، ما ينذر بارتفاعات كبيرة في أعداد الضحايا.

فيما عقد مجلس الأمن أمس الجمعة، جلسة طارئة في أعقاب حريق اندلع بمحطة زابوريجيا النووية الأوكرانية من القتال، ما هدّد بكارثة نووية، وسط تبادل اتهامات بين كييف وموسكو للمسؤولية.