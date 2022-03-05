قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إن الأخير يجتمع مع الرئيس بوتين في الكرملين حاليا منذ نحو ساعتين ونصف الساعة، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «سبوتنيك» الروسية.

وأضاف مكتب بينيت وفق ما نقلت قناة «كان» الإسرائيلية الرسمية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي انطلق في قت باكر من صباح اليوم السبت إلى موسكو، إثر المكالمة الهاتفية التي أجراها مع الرئيس الروسي مساء الأربعاء الماضي.

وأقلع بينيت خلال اليوم السبت (عطلة عند المتدينين اليهود) على متن طائرة خاصة، والتي عادة ما يستخدمها جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد).

ورفض مكتب بينيت التعليق على مجريات الاجتماع، مشيرا إلى أن القضية حساسة بشكل خاص.

ويشارك في الاجتماع من الجانب الإسرائيلي وزير البناء والإسكان زئيف إلكين الذي يساعد في الترجمة.

وعرض بينيت في اجتماع سابق مع بوتين في أكتوبر الماضي في سوتشي، التوسط لحل النزاع في أوكرانيا، لكن بوتين رد بالنفي، وفق القناة الإسرائيلية.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قال في وقت سابق اليوم السبت، إن لقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، يعقد في الكرملين.

وأشار بيسكوف إلى أن كل من بوتين بينيت، يناقشان خلال اللقاء المنعقد في الكرملين الوضع في أوكرانيا.

ودخلت الحرب الروسية على أوكرانيا أسبوعها الثاني، وسط مخاوف من بلوغ الأمر إلى حرب المدن، ما ينذر بارتفاعات كبيرة في أعداد الضحايا.

فيما عقد مجلس الأمن أمس الجمعة، جلسة طارئة في أعقاب حريق اندلع بمحطة زابوريجيا النووية الأوكرانية من القتال، ما هدّد بكارثة نووية، وسط تبادل اتهامات بين كييف وموسكو للمسؤولية