تعرف على المتأهلين لنصف نهائي بطولة بلاك بول للاسكواش

اختتمت فاعليات اليوم الرابع ببطولة بلاك بول الذهبية لرجال وسيدات الإسكواش، المقامة بنادي بلاك بول بالتجمع الخامس في الفترة من 2 حتى 7 مارس الجاري، بمجموع جوائز 220 ألف دولار أمريكي.
وجاءت نتائج مباريات الدور ربع النهائي للرجال كالتالي: فاز طارق مؤمن على مواطنه فارس دسوقي بنتيجة (3-2)، بواقع نقاط (11-8) (9-11) (11-2) (15-17) (13-11).
كما تغلب الإنجليزي محمد الشوربجي على علي فرج بنتيجة (3-0)، بواقع نقاط (11-7) (11-4) (16-14).
وحقق البيروفي دييجو إلياس الفوز على مازن هشام بنتيجة (3-1) بواقع نقاط (11-3) (5-11) (11-6) (11-6).
وأخيرًا في تغلب الويلزي جويل ماكين على مروان الشوربجي بنتيجة (3-2)، بواقع نقاط (14-12) (7-11) (9-11) (11-8) (11-8).
بينما جاءت نتائج مباريات السيدات كالتالي:
فازت نوران جوهر على الإنجليزية ساره-جان بيري بنتيجة (3-1) بواقع نقاط (13-11) (9-11) (11-3) (11-4).
واستطاعت الأمريكية اماندا صبحي الفوز على نور الشربيني بنتيجة (3-2) بواقع نقاط (9-11) (13-11) (10-12) (11-6) (11-8).
وحققت هانيا الحمامي الفوز على البلجيكية تيني جيليس بثلاثة اشواط مقابل شوط بواقع نقاط (11-3) (4-11) (11-7) (11-4).
وأخيرًا تغلبت النيوزيلاندية جويل كينج على الإنجليزية جورجينا كيندي بثلاثة اشواط نظيفة بواقع نقاط (11-5) (11-6) (11-9).