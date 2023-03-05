وزيرة العلوم البريطانية: الذكاء الاصطناعي يمكن أن يقوم بدور في الحكومة

قالت وزيرة العلوم والتكنولوجيا البريطانية الجديدة، ميشيل دونيلان، إن أنظمة الذكاء الاصطناعي في البلاد مثل تطبيق "تشات جي بي تي"، يمكن أن تعلب دورا في الحكومة.

ووفقا لوكالة" أيه بي ميديا "البريطانية للأنباء، قالت دونيلان، التي تم تعيينها مؤخرا وزيرة دولة للعلوم والابتكار والتكنولوجيا، لصحيفة صنداي تليجراف، إن برنامج "تشات جي بي تي" شكل فرصة هائلة على نطاق واسع جدا.

كان رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، منذ توليه المنصب العام الماضي، يتحدث عن طموحه بتحويل بريطانيا إلى "قوة علمية عظمى".

وقالت دونيلان، التي تولت الدور الجديد، عقب إعادة هيكلة حكومة رئيس الوزراء الشهر الماضي، إن الخدمة المدنية يجب أن تعتمد على خبرائها الخاصين بها، لكنها لم تستبعد دورا للذكاء الاصطناعي في المستقبل.

وتطبيق "تشات جي بي تي" الذي تصدر عناوين الأخبار الرئيسية في الأسابيع القليلة الماضية، هو شكل من أشكال الذكاء الاصطناعي المبتكر، والذي حاز على شهرة كبيرة بعد أن تم إصدار نسخة للعامة العام الماضي.

ويمكن أن يجيب التطبيق على أسئلة بطريقة تشبه البشر ويفهم السياق ويتابع الاستفسارات على نحو يتشبه كثيرا المحادثات البشرية، وكذلك يكون قادرا على تأليف فقرات طويلة من الكتابة في حال طُلب ذلك.

وتابعت دونيلان: "أعتقد أن هذه الأنواع من التكنولوجيا تمضي لخلق قطاع جديد كامل من الوظائف وفي مجالات لم نكن نفكر فيها حتى، وتقودنا إلى مجال لا حدود له. يجب أن نستفيد من ذلك".