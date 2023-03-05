أعضاء الأمم المتحدة يوافقون على معاهدة لحماية أعالي البحار

وافقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على نص أول معاهدة دولية للتنوع البيولوجي لحماية أعالي البحار في اعقاب اجتماع استمر 40 ساعة، وفقا لما ذكرته مجموعات التفاوض في نيويورك مساء السبت.

ويعتبر الهدف الأساسي من المؤتمر الحكومي الدولي المعني بالتنوع البيولوجي البحري هو العمل نحو هدف تحديد 30% على الأقل من محيطات العالم كمناطق محمية في المستقبل.

بالإضافة إلى ذلك، يجب وضع إجراءات للتحقق من المشاريع الاقتصادية والبعثات والأنشطة الأخرى في البحار للتأكد من توافقها مع البيئة.

وتهدف الاتفاقية أيضا إلى وضع التنوع البيولوجي في أعالي البحار تحت الحماية الدولية الملزمة.

وينتمي ثلثا محيطات العالم إلى أعالي البحار، وبالتالي فهي منطقة ينعدم فيها القانون إلى حد كبير. وكان يجري التفاوض بشأن اتفاق لحماية أعالي البحار لمدة 15 عاما. وكانت هناك عدة جولات من المفاوضات منذ عام 2018.

وفي أغسطس الماضي، انتهى مؤتمر آخر في نيويورك دون نتيجة بعد أن استمر لأسبوعين.

وقبل فترة قصيرة من التقدم الكبير الذي أحرز يوم السبت في نيويورك، تعهد المشاركون في مؤتمر دولي حول حماية المحيطات في بنما، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بحوالي 20 مليار دولار لهذه المسألة. وتعهدت حكومة الولايات المتحدة وحدها بحوالي 6 مليارات دولار من أجل تنفيذ 77 مشروعا.