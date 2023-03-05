رئيس وزراء لاتفيا يؤيد إمداد أوكرانيا بمقاتلات

أعرب رئيس وزراء لاتفيا كريسيانيس كارينس عن تأييده لتزويد أوكرانيا بمقاتلات.

وقال كارينس في حوار مع النسخة الإلكترونية من مجلة دير شبيجل الألمانية الإخبارية، "لا أعلم لماذا لا ينبغي للغرب إرسال مقاتلات. إذا احتاج الأوكرانيون لمقاتلات، فيجب أن يحصلوا عليها"

وتابع أن"إرسال المقاتلات ليس سوى مسألة وقت".

وأضاف أنه يتعين على جميع الدول الأوروبية، بما في ذلك ألمانيا، زيادة صناعاتها الدفاعية.

وقال كارينس "إن ما هو مطلوب الآن،وفوق كل شيء، هو الذخائر. الصناعة الألمانية لديها أفضل الشروط لتعزيز دفاع أوروبا"" وقال "روسيا تنتج (الأسلحة) على مدار الساعة، لقد تحولوا إلى اقتصاد حرب. ما زلنا ننتج في وضع السلام".

وتابع "حقيقي، إننا جميعا نريد السلام. لكن السبيل الوحيد للسلام هو انتصار أوكرانيا. ومن أجل ذلك، فإنها تحتاج إلى أسلحتنا".

وتعليقا على أهداف إنفاق الناتو، طالب كارينس بمستوى أعلى.

وقال "لاتفيا ستنفق أكثر من 5ر2% -من إجمالي الناتج المحلي- على الدفاع هذا العام، ونحن نهدف إلى 3%". وأضاف أن بلاده بصفتها "دولة على خط المواجهة"، ليس لديها خيار آخر.

وأضاف كارينس:"على مستوى الناتو، إننا نحتاج أولا إلى التأكد من وصول جميع الأعضاء إلى نسبة 2%. ونعم، يجب أن نتحدث بالفعل عن هدف جديد، 5ر2% على سبيل المثال".

ويهدف أعضاء الناتو حاليا إلى إنفاق 2% من إجمالي الناتج المحلي على الدفاع بحلول عام 2024، لكن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج قال إن بعض الأعضاء يريدون رفع هذا السقف بشكل كبير.

وقالت دول البلطيق - لاتفيا وإستونيا وليتوانيا- في كانون الأول/ديسمبر الماضي إنها تريد زيادة إنفاقها الدفاعي، وذلك بسبب الغزو الشامل الذي شنته موسكو ضد أوكرانيا قبل عام.