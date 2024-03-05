حمد إبراهيم: أشفقت على إيهاب جلال بسبب دكة بدلاء الإسماعيلي

علق حمد إبراهيم المدرب العام في الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي، على تراجع مستوى الدراويش مؤخرا في بطولة الدوري الممتاز.

وقال حمد إبراهيم في تصريحات تليفزيونية: "مباراة بلدية المحلة كانت مهمة بالنسبة لنا، لكن النتيجة جاءت في وقت صعب، وهذه هي كرة القدم والخسارة واردة"

وعن غياب عبد الرحمن مجدي، قال: "من اللاعبين المهمين جدا بالطبع، ولكن فريق الإسماعيلي يملك العديد من اللاعبين المميزين، وكنت بشفق على إيهاب جلال عندما ينظر لدكة بدلاء الإسماعيلي لدينا لاعيون مواليد 2003 و2006".

واختتم: "البعض في المدرجات كان يوجه اللوم على بعض اللاعبين، ولكن إيهاب جلال رد عليه بصورة منطقية وإحنا نعلم جيدًا المجهود الذي يبذله هؤلاء اللاعبون كل يوم، ولكن ما يهم الجماهير فقط اللقطة الأخيرة وهي المباراة".