ترامب: هدر الميزانية يصل إلى 500 مليار دولار سنويا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في خطابه أمام الكونغرس ليلة الثلاثاء، أن وزارة الكفاءة الحكومية تقدر الهدر في ميزاينة الحكومة الفيدرالية بـ500 مليار دولار سنويا.

وأشاد ترامب بإيلون ماسك، الملياردير الذي يتولى الإشراف على وزارة الكفاءة الحكومية، قائلا "نقدر ما تقوم به".

وتحدث ترامب عن ما اعتبرها مظاهر لهدر الميزانية العامة في الولايات المتحدة، مقدما مثالا ببرنامج الضمان الاجتماعي.

وقال "نحن أيضًا نحدد مستويات مذهلة من عدم الكفاءة والاحتيال المحتمل في برنامج الضمان الاجتماعي لكبار السن، والذي يعتمد عليه كبارنا وأشخاص نحبهم. صدق أو لا تصدق، قواعد بيانات الحكومة بها 4.7 ملايين عضو في الضمان الاجتماعي من أشخاص تتراوح أعمارهم بين 100 و109 سنوات. كما تضم على 3.6 مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 110 و119 سنة".

وكان ماسك نشر تدوينة في إكس قال فيها إن وزارة الكفاءة الحكومية اكتشفت ببيانات الضمان الاجتماعي الأميركي أشخاصا تزيد أعمارهم عن 100 عام وصولا إلى 300 عام يحصلون على أموال طائلة من الضمان الاجتماعي.

وعلّق على ذلك ساخرا، مشيرا إلى "فكرة الخلود" و"مصاصي الدماء"، وقال "ربما تكون "توايلايت" حقيقية وهناك الكثير من مصاصي الدماء الذين يحصلون على الضمان الاجتماعي".