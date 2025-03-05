أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة الكاتب أحمد المسلماني، عن إقامة حفل كبير على مسرح التليفزيون بماسبيرو، يحييه المنشد الديني الشهير الشيخ ياسين التهامي، وذلك مساء السبت، منتصف شهر رمضان الجاري.

يشهد الحفل، الذي يحضره عدد كبير من الشخصيات العامة، تكريم المنشد الديني الكبير، فيما يعد أول تكريم رسمي له من قبل الهيئة الوطنية للإعلام.

وُلد الشيخ ياسين التهامي في محافظة أسيوط عام 1949، وبدأ تعليمه في الأزهر الشريف حتى المرحلة الثانوية، لكنه سرعان ما احترف الإنشاد الديني، وذاع صيته داخل مصر وخارجها.

اشتهر ياسين التهامي، الذي يمتلك صوتًا رائعًا، بالقصائد الصوفية عميقة المعنى، وقد اتسع جمهوره تدريجيًا حتى أصبحت حفلاته من أكثر الحفلات العامة ازدحامًا في العالم العربي.

يذكر أن التليفزيون المصري كان له دور كبير في تقديم الشيخ ياسين التهامي للجمهور، وذلك عبر البرنامج الشهير الفن الشعبي، من إخراج شوقي جمعة.

وكان مسرح ماسبيرو، الذي عاد للعمل مؤخرًا، قد شهد حفلًا أسطوريًا بمناسبة الذكرى الخمسين لرحيل كوكب الشرق، السيدة أم كلثوم.



