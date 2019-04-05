إلغاء فعالية في برلمان التشيك بسبب مشاركة ناشط بريطاني يميني

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ألغيت مشاركة تومي روبنسون الناشط البريطاني اليميني المتطرف في مؤتمر في مقر البرلمان التشيكي قبل انعقاده بفترة وجيزة.

وتم إلغاء الفعالية المقررة حول الأسرة والحقوق بعد انتقادات عنيفة، وفقا لما ورد في تقويم البرلمان اليوم الجمعة.

وأعرب السفير البريطاني في التشيك نيك آرتشر عن ارتياحه إزاء الإلغاء وكتب عبر موقع تويتر: " بالطبع الإيمان بكياسة التشيك له مايبرره".

وكتب آرتشر قبل إلغاء الفعالية أنه كان من الصعب التصديق أن مؤسسة محترمة مثل البرلمان في براغ سوف تستضيف روبنسون.

ويعمل تومي روبنسون، واسمه الحقيقي ستيفن ياكسلي- لينون، مستشارا سياسيا لحزب استقلال المملكة المتحدة المتشكك في جدوى الاتحاد الأوروبي.