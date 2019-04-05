ألمانية تطلب الشرطة لمصفف الشعر لأنه أخفق في صبغ شعرها

اتصلت سيدة ألمانية برقم الطوارئ الخاص بالشرطة للإعراب عن عدم رضاها عن أداء مصفف الشعر الخاص بها في صبغ شعرها.

وقال متحدث باسم الشرطة بمدينة لوبك شمالي ألمانيا، اليوم الجمعة، إن السيدة تحدثت مع فرد الشرطة بانفعال، وقالت له إن مصفف الشعر قام بإعادة صبغ شعرها ثلاث مرات.

وأضافت الشرطة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن السيدة أوضحت أيضا أنها توجهت إلى الشرطة لأنها لم تعد تعرف ما يمكنها فعله.

وبدلا من التوجه لمصفف الشعر بالعتاب، تم تأنيب السيدة المتصلة أمس الخميس، وأوضح فرد الشرطة للسيدة أن مكالمة الطوارئ مخصصة فقط لحالات الطوارئ الحقيقية، وأشار لها إلى إمكانية رفع دعوى مدنية للمطالبة بتعويض عن الضرر ضد مصفف الشعر.

وجاء في بيان الشرطة على "فيسبوك": "إننا نود المساعدة دائما، ولكن الشرطة ليست جهة الاتصال السليمة بالنسبة لتقديم مشورات تفصيلية عن مصففي الشعر، وبالتأكيد ليست الطوارئ الجهة المختصة بذلك".