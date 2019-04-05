تونس تعلن تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر ابتداء من غدا السبت

أعلنت تونس تمديد حالة الطوارئ لمدّة شهر ابتداء من يوم غد السبت، وذلك بعد مناقشة الأمر خلال اجتماعات مجلس الأمن القومي التونسي الذي أشرف عليه الرئيس الباجي قائد السبسي اليوم.

وقالت رئاسة الجمهورية التونسية، في بيان نشرته وكالة الأنباء التونسية، إن المجلس استعرض كذلك تطوّرات الأوضاع الأمنيّة المحليّة والإقليميّة والدوليّة، وخاصة مستجدّات الوضع في ليبيا.

يذكر أن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي كان قد قرر في 6 مارس الماضي التمديد في حالة الطوارئ بكامل تونس لمدة شهر واحد، ابتداء من يوم 7 مارس إلى 5 ابريل الحالي، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.