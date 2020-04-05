هل توجد إصابات بفيروس كورونا بين الطاقم الطبي بمستشفى الدمرداش؟ خالد عبدالغفار يجيب



قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه لا يمتلك أي معلومات عن وجود إصابات بفيروس كورونا المستجد بين الطاقم الطبي بمستشفى الدمرداش، مطالبًا بالتعامل مع المعلومات المتداولة حول هذا الشأن بنوع من الحرص الشديد.



وأضاف «عبدالغفار» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء السبت، أن الشائعات المتداولة حول وجود إصابات بالمستشفيات على مواقع التواصل الاجتماعي تؤدي إلى تهويل الأمور، متابعًا: «يجب التعامل مع الأمر بحرص شديد لحماية الأطقم الطبية والمرضى والروح المعنوية لهم».



وأوضح أن تهويل الأمور وترديد الشائعات دون وعي أو وثائق رسمية ليس من مصلحة الدولة، مناشدًا من يمتلك وثيقة رسمية بوجود إصابات بفيروس «كوفيد - 19» داخل المستشفيات بإرسالها إلى مكتبه.



واستطرد وزير التعليم العالي: «الكلام المرسل في التواصل الاجتماعي والاستفسارات الداخلية بين الناس تجعل لدي إحساس أن وراءه العديد»، مؤكدًا أنه يرفض أي شائعات غير موثقة بشكل تام.