انتقد النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، اتجاه اتحاد كرة القدم المصري إلى تجديد عقد المدير الفني للمنتخب الوطني، البرتغالي كارلوس كيروش لمدة 4 أعوام قادمة تنتهي عام 2026، في ظل إخفاقاته المتتالية والتي كان آخرها ضياع حلم التأهل لكأس العالم.

وأوضح "عباس"، في طلب إحاطة موجه إلى وزير الشباب والرياضة "أن البرتغالي كيروش استلم مهمة تدريب منتخب مصر في سبتمبر عام 2021، وطوال مسيرته مع المنتخب الوطني، فشلنا في تحقيق أي بطولة بدايةً من كأس العرب مرورًا ببطولة كأس الأمم الإفريقية وصولًا إلى فشله في تأهل المنتخب تحت قيادته إلى المونديال".

وأضاف عباس، قائلًا: "أمام هذه الإخفاقات، نتفاجئ بأن اتحاد الكرة يرغب في التجديد له وجهازه المعاون إلى عام 2026، مقابل راتب شهري يتجاوز اثنين مليون دولار، على الرغم من وجود الكثير من المدربين الوطنيين والأسماء البارزة التي تصلح أن تتولى مهمة قيادة منتخبنا الوطني، حتى يعود إلى سابق عهده في حصد البطولات".

وتساءل النائب، "حول الدور الذي يقوم به المدير الفني للاتحاد البرتغالي فينجادا، قائلًا:" لا نعرف دوره على وجه التحديد ؟.. والمهمة المنوط له بها ؟..ويتقاضى على أساسها راتبًا من خزينة الاتحاد المصري بالدولار، مختتًما "حان الوقت أن نعطي الفرصة لقيادة منتخبنا الوطني لأبناء مصر ممن لهم تاريخ مشرف مع البطولات".